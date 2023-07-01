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Batman'da çıkan yangında ev küle döndü

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Batman'ın Kozluk ilçesinde elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangında ev kullanılmaz hale geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Batman'da çıkan yangında ev küle döndü

BATMAN - Batman'ın Kozluk ilçesinde elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Yangın, öğlen saatlerinde Kozluk ilçesine bağlı Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Akboğa'ya ait müstakil evde elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangın meydana geldi. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emrullah Işık - Güncel

Kozluk Batman Güncel Haberler

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