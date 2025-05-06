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Batman'da Çevre Yolu İnşaatına Hız Verildi

Batman'da Çevre Yolu İnşaatına Hız Verildi
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Batman Valisi Ekrem Canalp, inşaatı süren çevre yolunu inceledi ve kentin ulaşım sorunlarını çözmek için iki çevre yolu planladıklarını açıkladı. Asfalt seriminin yapıldığı yolun, gelecekte raylı sistem için projelendirildiği belirtildi.

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp yapımı süren çevre yolunu inceledi.

Eski havalimanı kavşağından başlayarak Güney Çevre Yoluna bağlanan yaklaşık 5 kilometre uzunluğundaki yolda asfalt serimi yapan Canalp ve AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, iş makinelerinin başına geçerek çalışmalara destek verdi.

Batman'ın ulaşım sorunlarını 50 yıllık bir perspektifle çözüme kavuşturmayı hedeflediklerini belirten Canalp, kente iki çevre yolu kazandırmayı planladıklarını söyledi.

Asfalt serimi yapılan bu güzergahın, belediye tarafından yapılacak birinci çevre yolunun bir parçası olduğunu anlatan Canalp, "Bu yol, ileride raylı sistem kurulabilecek şekilde projelendirildi. Yolun sağ tarafında bu amaçla boşluk bırakıldı. Birinci çevre yolunda vatandaşlar şehir içi trafiğine girmeden geçerek Batman'ın bir ucundan diğer ucuna hızlı ve seri şekilde yol alabilecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ahmet Işık - Güncel
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