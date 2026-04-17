Haberler

Batman'da çaya giren 2 çocuk akıntıyla sürüklendi: 1 ölü, 1 yaralı

Güncelleme:
Batman'da çaya giren iki çocuktan biri boğuldu, diğeri hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BATMAN'da çaya giren ve akıntıya kapılarak sürüklenen iki çocuktan Eyüp Yağar (9), boğuldu, arkadaşı Muhammet Atalay (10) ise hastanede tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Balpınar beldesindeki kum ocakları bölgesinde meydana geldi. Eyüp Yağar ile arkadaşı Muhammet Atalay (10), Batman Çayı'na girdi. Suyun akış hızının yüksek olması nedeniyle bir süre sonra çocuklar suda çırpınmaya başladı. Ardından akıntıyla sürüklenerek gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan Eyüp Yağar'ın yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Muhammet Atalay ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Eyüp Yağar'ın cansız bedeni ise otopsi için morga götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Gülistan Doku dosyasında Tunceli karıştı: “Katil” sloganları yükseldi

Tunceli'de kıyamet koptu! Polis, kalabalığı kontrol etmekte zorlandı
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir gözaltına alındı

Gülistan'ın kaybolmadan önce gittiği hastanenin başhekimi için karar
112 çalışanı okul saldırısı sonrası gözyaşlarına boğuldu! Görüntüler bakanlığı harekete geçirdi

112 çalışanı gözyaşlarına boğuldu, görüntü bakanlığı harekete geçirdi
Bursaspor şampiyonluk için sahaya çıkıyor: 1 puana 1. Lig

1 puan alırlarsa şampiyonlar
Zhegrova'dan Beşiktaş'a yeşil ışık

Süper Lig devine yeşil ışık yaktı
Kocasının yanlışlıkla gönderdiği mesaj sayesinde aldatıldığını öğrendi

Kocasının yanlışlıkla gönderdiği mesajla aldatıldığını öğrendi
112 çalışanı okul saldırısı sonrası gözyaşlarına boğuldu! Görüntüler bakanlığı harekete geçirdi

112 çalışanı gözyaşlarına boğuldu, görüntü bakanlığı harekete geçirdi
ABD'nin başına 10 milyon dolar ödül koyduğu Kataib Hizbullah lideri ilk kez ortaya çıktı

ABD'nin 10 milyonluk ödül koymuştu! Zafer Yürüyüşünde ortaya çıktı
ABD'yi karıştıran kareler: 'Süper güç' kendi askerlerini bile doyuramıyor

İran'da tehditler savuran ABD askerlerinin düştüğü duruma bakın