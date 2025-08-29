Batman'da Cami ve Kur'an Kurslarında Temizlik Çalışması

Batman'da Cami ve Kur'an Kurslarında Temizlik Çalışması
Batman Belediyesi, halkın ibadetlerini hijyenik bir ortamda gerçekleştirmesi amacıyla cami, Kur'an kursu ve mescitlerde kapsamlı temizlik çalışmaları başlattı. Toplamda 180 cami, 8 Kur'an kursu ve 30 mescidin halıları yıkanıp dezenfekte edildi.

Batman Belediyesince cami, Kur'an kursu ve mescitlerde temizlik çalışması yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp'in talimatlarıyla halkın ibadetlerini temiz ve hijyenik bir ortamda yapması için Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince temizlik çalışması başlatıldı.

Bu kapsamda 180 cami, 8 Kur'an kursu ve 30 mescidin halıları yıkanıp dezenfekte edildi.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
