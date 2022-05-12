Batman'da çağla hasadı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Gercüş ilçesi ve bağlı köylerde havaların ısınmasıyla badem ağaçlarında çağla hasadı yapıldı.

İlçe merkiz ve köylerde havaların ısınmasıyla badem ağaçlarında hasadı yapılan çağla pazarlarda yerini aldı.

Çiftçi Hüseyin Soyvural, bu sene verimin normal düzeyde olduğunu belirterek, "Burada yetişen ürünlerimiz tamamen organik." dedi.???????