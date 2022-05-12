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Batman'da çağla hasadı

AA - İbrahim Torlak - Güncel
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Batman'da çağla hasadı

Gercüş ilçesi ve bağlı köylerde havaların ısınmasıyla badem ağaçlarında çağla hasadı yapıldı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Gercüş ilçesi ve bağlı köylerde havaların ısınmasıyla badem ağaçlarında çağla hasadı yapıldı.

İlçe merkiz ve köylerde havaların ısınmasıyla badem ağaçlarında hasadı yapılan çağla pazarlarda yerini aldı.

Çiftçi Hüseyin Soyvural, bu sene verimin normal düzeyde olduğunu belirterek, "Burada yetişen ürünlerimiz tamamen organik." dedi.???????

AA / İbrahim Torlak - Güncel

Hisarcık, Güncel, Haberler

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