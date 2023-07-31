Batman'da Buzdolabı Tamiri Sırasında Elektrik Akımına Kapılan Esnaf Hayatını Kaybetti

BATMAN'ın Sason ilçesinde buzdolabı tamir etmek isterken elektrik akımına kapılan esnaf Aykut Çelik (47), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Orta Mahallesi'ndeki bir işyerinde meydana geldi. Bir işyerindeki buzdolabını tamir etmek isteyen esnaf Aykut Çelik, elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Sason Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çelik, daha sonra Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Çelik, burada doktorların tüm müdahalelerine karşın hayatını kaybetti. Çelik'in cansız bedeni, yapılan otopsinin ardından Mehmet Akif Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.