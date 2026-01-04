Haberler

Batman'da çatılarda oluşan buz sarkıtları temizleniyor

Güncelleme:
Batman Belediyesi, kar yağışının ardından çatı ve saçaklarda biriken buz sarkıtlarını temizleme çalışmalarına başladı. İtfaiye ekipleri güvenlik önlemleri alarak sarkıtları kontrollü bir şekilde temizledi.

Batman Belediyesince çatı ve saçaklarda oluşan buz sarkıtları temizlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından kar yağışının ardından kentte etkili olan soğuk hava nedeniyle binaların çatı ve saçaklarında oluşan buz sarkıtlarının temizlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışma öncesi yaya ve araçlar için güvenlik önlemi alan itfaiye ekipleri, itfaiye aracının merdiveni yardımıyla sarkıtları kontrollü bir şekilde temizledi.

Açıklamada, vatandaşlardan soğuk hava nedeniyle oluşabilecek buz sarkıtlarına karşı dikkatli olmaları istendi.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
