Batman'da bir binadan bisikletin çalındığı anlar güvenlik kamerasında
Batman'ın Aydınlıkevler Mahallesi'nde bir kişi, bir binaya girerek E.A'ya ait bisikleti çaldı. Olayın hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. E.A, bisikletinin çalındığını fark ederek polise haber verdi ve soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel