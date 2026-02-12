Haberler

Batman'da bir binadan bisikletin çalındığı anlar güvenlik kamerasında

Güncelleme:
Batman'ın Aydınlıkevler Mahallesi'nde bir kişi, bir binaya girerek E.A'ya ait bisikleti çaldı. Olayın hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. E.A, bisikletinin çalındığını fark ederek polise haber verdi ve soruşturma başlatıldı.

Batman'da binadan yapılan bisiklet hırsızlığı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Merkez Aydınlıkevler Mahallesi'nde bir binaya giren kişi, E.A'ya ait bisikleti çaldı.

Bisikletinin çalındığını fark eden E.A, durumu polise bildirdi.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Hırsızlık anı apartmanın güvenlik kameralarınca kayda alındı.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
