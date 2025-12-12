Haberler

Batman'da bir tırda 37 kilo 900 gram uyuşturucu ele geçirildi

Batman'da bir tırda 35 kilo 800 gram skunk ve 2 kilo 100 gram toz esrar ele geçirildi, olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 8 Aralık'ta İstanbul'da uyuşturucu operasyonu sırasında şehit düşen polis memuru Emre Albayrak anısına çalışma gerçekleştirdi.

Çalışmada, kent girişinde durdurulan tırda narkotik köpeği "Mailo" ile yapılan aramada, 35 kilo 800 gram skunk ve 2 kilo 100 gram toz esrar ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
