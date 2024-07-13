Batman'da bir evde çıkan yangın söndürüldü

Batman'da bir evde çıkan yangın söndürüldü.

Kültür Mahallesi Mezopotamya Caddesi'ndeki bir binanın 3. katındaki evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında, ev ağır hasar gördü.