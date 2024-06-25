Batman'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

Batman'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kültür Mahallesi 2621. Sokak'ta bir apartmanın 1. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, binada oturan vatandaşları tahliye etti ve müdahale ile yangını söndürdü.