Batman'da Bilim ve Girişimcilik Merkezi İnşaatı Devam Ediyor

Batman'da Bilim ve Girişimcilik Merkezi İnşaatı Devam Ediyor
Güncelleme:
Batman Valisi Ekrem Canalp, yapımı süren Batman Bilim Merkezi'nde incelemelerde bulunarak merkezin tamamlanmasının bölgenin en kapsamlı bilim ve teknoloji üssü olacağını ifade etti. Merkez, gençlere bilim eğitimi ve girişimcilik fırsatları sunacak.

Batman Valisi Ekrem Canalp, yapımı süren Batman Bilim Merkezi'nde incelemelerde bulunarak ilgililerden bilgi aldı.

Canalp, merkezin tamamlanmasıyla bölgenin en kapsamlı bilim ve teknoloji üssü olacağını söyledi.

Merkezin TÜBİTAK ve Boğaziçi Üniversitenin katkılarıyla oluştuğunu belirten Canalp, şunları kaydetti:

"Batmanlı çocuk ve gençlere bilimin en gelişmiş haline ulaşma imkanı sunacak. Gençler eğitimlerini ve gelecek vizyonlarını burada şekillendirebilecek. Merkezin üst katında kurulacak Girişimci Akademisi geniş bir kesime hizmet verecek. Üniversite öğrencilerimiz, işini büyütmek isteyen esnafımız ve girişimcilikle ilgilenen kadınlarımız bu akademiden faydalanabilecek. Batman'da güçlü bir girişimcilik ekosistemi oluşturuyoruz."

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu da projenin Türkiye'de örnek bir proje olduğunu anlatarak, "Gençlerimizin fikirlerini ürüne dönüştürebilecekleri bir ekosistem kuruyoruz. Batman'ı girişimcilik ve teknoloji alanında bölgenin lider şehri yapmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ahmet Işık - Güncel
