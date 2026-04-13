Haberler

Batman'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yeşilay Şubesince işbirliği protokolü imzalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yeşilay Şubesi arasında bağımlılıkla mücadele için işbirliği protokolü imzalandı. Protokol, öğrencilere yönelik tütün, alkol, madde, teknoloji ve kumar bağımlılığıyla mücadele çalışmaları ile sosyal etkinlikleri kapsıyor.

Düzenlenen imza törenine, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer ve Yeşilay Batman Şube Başkanı Mehmet Orhan Edis katıldı.

İmzalanan protokol kapsamında il genelindeki resmi ve özel okullarda öğrenim gören öğrencilere yönelik tütün, alkol, madde, teknoloji ve kumar bağımlılığıyla mücadele alanında yürütülecek eğitim, farkındalık ve önleyici çalışmaların kapsamı genişletilecek.

Ayrıca, bağımlılıkla mücadele odaklı sosyal etkinlikler çerçevesinde münazara, eğitim ve çeşitli farkındalık faaliyetleri düzenlenerek, öğrencilerin bilinç düzeyi artırılacak.

Rehber öğretmenler ve psikolojik danışmanlar aracılığıyla yürütülecek izleme ve değerlendirme çalışmalarıyla da risk altındaki bireylere yönelik erken müdahale becerilerinin geliştirilmesi de sağlanacak.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

