Batman'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yeşilay Şubesince işbirliği protokolü imzalandı

Batman'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yeşilay Şubesi arasında bağımlılıkla mücadele çalışmalarını kapsayan işbirliği protokolü imzalandı.

Düzenlenen imza törenine, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer ve Yeşilay Batman Şube Başkanı Mehmet Orhan Edis katıldı.

İmzalanan protokol kapsamında il genelindeki resmi ve özel okullarda öğrenim gören öğrencilere yönelik tütün, alkol, madde, teknoloji ve kumar bağımlılığıyla mücadele alanında yürütülecek eğitim, farkındalık ve önleyici çalışmaların kapsamı genişletilecek.

Ayrıca, bağımlılıkla mücadele odaklı sosyal etkinlikler çerçevesinde münazara, eğitim ve çeşitli farkındalık faaliyetleri düzenlenerek, öğrencilerin bilinç düzeyi artırılacak.

Rehber öğretmenler ve psikolojik danışmanlar aracılığıyla yürütülecek izleme ve değerlendirme çalışmalarıyla da risk altındaki bireylere yönelik erken müdahale becerilerinin geliştirilmesi de sağlanacak.