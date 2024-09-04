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Batman'da Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

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Batman Valisi Ekrem Canalp, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Burhan Gökcen ve İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba ile yapılan toplantıda, mal varlığına karşı işlenen suçların azaldığını ve uyuşturucu ile mücadelede artış olduğunu belirtti.

Batman'da "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Vali Ekrem Canalp, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Burhan Gökcen ve İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba ile Valilikte düzenlenen toplantıda, vatandaşlar için en önemli asayiş olaylarından birinin mal varlığına karşı işlenen suçlar olduğunu söyledi.

Geçen yıl ağustos ayında mal varlığına karşı 223 suç işlendiğini anımsatan Canalp, bu yıl ise bu sayının 178'e düştüğünü belirtti.

Geçen yılın 8 ayında mahkemelerce aranan 3 bin 70 kişinin yakalandığını, bu yıl bu sayının 4 bin 645'e çıktığını bildiren Canalp, bu yılın 8 ayında uyuşturucu ile mücadelede müdahale edilen olay sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 74'lük artış sağlandığını kaydetti.

Vali Canalp, geçen ay düzenlenen operasyonlarda, 6 kilo 554 gram metamfetamin, 2 kilo 400 gram eroin, 1 kilo 486 gram esrar, 1 kilo 170 gram bonzai, 1 kilo 115 gram skunk, 13 bin 624 paket kaçak sigara, 532 elektronik sigara ve 271 tabanca ele geçirildiğini bildirdi.

Siber suçlarla mücadele kapsamında ağustos ayında 111 adli işlem yapıldığını dile getiren Canalp, yakalanan 11 şüphelinin tutuklandığını kaydetti.

Vali Canalp, terörle mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda da geçen ay 27 tabanca, 60 şarjör ve 303 tabanca fişeğinin ele geçirildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Güncel

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