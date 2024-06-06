Batman'da "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Vali Ekrem Canalp, Valilik Toplantı Salonunda İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın ve İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba'nın katılımıyla düzenlenen "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"nda, geçen yılın mayıs ayında toplam 1003 asayiş olayının meydana geldiğini, bu yılın mayıs ayında ise bu sayının 990'a gerilediğini söyledi.

Geçen yıla göre mala karşı işlenen, iş yerinden, kurumdan ve evden hırsızlık, yankesicilik, dolandırıcılık gibi olaylarda düşüş yaşandığını kaydeden Canalp, uyuşturucu ile mücadelede de önemli çalışmalar yapıldığını belirtti.

"Geçen sene mayıs ayında 112 narkotik olayına müdahale edilirken, bu sene bu rakam 262'dir." bilgisini veren Canalp, Batman'da silah kaçakçılarına yönelik kapsamlı çalışma yürütüldüğünü aktardı.

Sıcakların başlamasıyla boğulma vakalarının önüne geçmek için çalışmaların arttırıldığını belirten Canalp, şöyle konuştu:

"Geçen yıl her boğulma vakasından sonra özellikle de çocuklarımızın boğulmalarından dolayı çok derin bir üzüntü yaşadık. Bu konu ile ilgili yaptığımız çalışmalardan bazıları vatandaşlarımızın telefonlarına kısa mesaj olarak gönderiliyor. Bu uygulamayı önümüzdeki aylarda da devam ettireceğiz."

Anız yangınları konusuna da değinen Canalp, "Anız yangınlarına asla müsaade etmeyeceğiz. Bu yıl anız yakanlara dönüm başına 1933 lira idari para cezası uygulayacağız." dedi.