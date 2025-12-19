Batman'da hoparlöre zulalanmış 3 kilo metamfetamin ele geçirildi
Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, il girişinde durdurulan 1 araçta yapılan aramada, hoparlör içerisine zulalanmış 3 kilo 135 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
