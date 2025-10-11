Haberler

Batman'da Anaokulu Öğrencilerine Yangın Eğitimi Verildi

Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından anaokulu öğrencilerine yönelik yangın bilincini artırmaya yönelik bir eğitim programı düzenlendi. Eğitimde yangın söndürme teknikleri ve yangın anında yapılması gerekenler uygulamalı olarak öğretildi.

Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince anaokulu öğrencilerine yangın eğitimi verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çocuklarda yangın bilincini artırmak amacıyla itfaiye ekiplerince anaokulu öğrencilerine yönelik eğitim programı düzenlendi.

Uygulamalı verilen eğitimde, yangın söndürme, yangın anında yapılması gerekenler ve yangın güvenliği hakkında bilgilendirme yapıldı.

Açıklamada, bireysel ve toplumsal güvenliğin sağlanması açısından önem taşıyan eğitimlerin aralıksız süreceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
