Batman'da alacak meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi öldü

Batman'da iş merkezinde alacak meselesi yüzünden çıkan kavgada Sait Beştaş, tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan baba-oğul şüpheliler yakalandı.

BATMAN'da bir iş merkezinde alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada tabancayla vurulan Sait Beştaş (46), hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan A.B. ve oğlu S.B., cinayet silahıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, öğleden sonra Meydan Mahallesi'nde, bir plazanın 4'üncü katındaki iş yerinde meydana geldi. A.B. ve oğlu S.B. ile Sait Beştaş arasında borç- alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü, Sait Beştaş tabancayla vuruldu. Silah sesleri üzerine yapılan ihbarın ardından adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Beştaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Beştaş'ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürüldü.

BABA VE OĞLU KISA SÜREDE YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmayla olayın ardından kaçan şüpheliler A.B. ve oğlu S.B., suç aleti silahla birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
