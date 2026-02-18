Batman'da "Akademisyen-Öğrenci Buluşmaları Ara Dönem Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi
Batman Üniversitesi'nde 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Ara Dönem Değerlendirme Toplantısı yapıldı. Toplantıya çeşitli yetkililer katıldı ve projenin yükseköğretime hazırlık sürecine katkıları vurgulandı.
Batman'da Akademisyen-Öğrenci Buluşmaları Projesi kapsamında "2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Ara Dönem Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.
Batman Üniversitesi Merkez Kampüsü Konferans Salonu'nda düzenlenen programa, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Vali Yardımcısı ve Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali Irmak, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, İl Müftüsü Ahmet Durmuş, akademisyenler, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.
Programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
İl Milli Eğitim Müdürü Ciğer, yaptığı konuşmada, Batman Valisi Ekrem Canalp'in destek ve himayelerinde yürütülen projenin öğrencilerin yükseköğretime hazırlık sürecine katkı sunduğunu belirtti.
Toplantıda, Milletvekili Nasıroğlu ve Rektör Prof. Dr. Demir de projeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.