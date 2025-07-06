Annesini bıçaklayan kardeşini silahla öldürüp kaçtı

Annesini bıçaklayan kardeşini silahla öldürüp kaçtı
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Annesini bıçaklayan kardeşini silahla öldürüp kaçtı
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Batman'da 24 yaşındaki Boran Güner, eşiyle tartışırken araya giren annesini bıçakla yaraladı. Bunun üzerine 25 yaşındaki ağabeyi, Güner'i tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan ağabeyin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Batman'da Seyirler Mahallesi'nde dün gece saatlerinde vahşet yaşandı. Boran Güner (24), evde eşiyle tartıştığı sırada araya giren annesi S.G.'yi bıçakla yaraladı. Bunun üzerine ağabeyi A.G. (25), Boran Güner'i tabancayla vurarak yaraladı.

Annesini bıçaklayan kardeşini silahla öldürüp kaçtı

ANNESİNİ BIÇAKLAYAN KARDEŞİNİ ÖLDÜRDÜ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Güner ve annesi S.G., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Boran Güner, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Güner'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Annesini bıçaklayan kardeşini silahla öldürüp kaçtı

FİRARİ AĞABEY ARANIYOR

Yaralı anne S.G.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Boran Güner'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. Firari ağabey A.G.'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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