Batman'da Aile Destek Merkezlerinde 1455 Kadın Kursiyer Eğitildi

Batman'da Aile Destek Merkezlerinde (ADEM) yaz döneminde 1455 kadın kursiyer eğitim aldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına bağlı ADEM'de yaz dönemi Kur'an-ı Kerim, müzik, okuma yazma, aşçılık ve el sanatları gibi kurslar açıldı.

Kadınların mesleki ve sosyal gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan kurslarda, 1455 kursiyere eğitim verildi.

Kursiyerler, dönem sonunda mezuniyet sertifikası aldı.