Haberler

Batman'da Aile Destek Merkezlerinde 1455 Kadın Kursiyer Eğitildi

Batman'da Aile Destek Merkezlerinde 1455 Kadın Kursiyer Eğitildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da Aile Destek Merkezlerinde yaz döneminde 1455 kadın kursiyer, Kur'an-ı Kerim, müzik, okuma yazma, aşçılık ve el sanatları gibi kurslarda eğitim aldı. Kursiyerler, mezuniyet sertifikası ile eğitimlerini tamamladı.

Batman'da Aile Destek Merkezlerinde (ADEM) yaz döneminde 1455 kadın kursiyer eğitim aldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına bağlı ADEM'de yaz dönemi Kur'an-ı Kerim, müzik, okuma yazma, aşçılık ve el sanatları gibi kurslar açıldı.

Kadınların mesleki ve sosyal gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan kurslarda, 1455 kursiyere eğitim verildi.

Kursiyerler, dönem sonunda mezuniyet sertifikası aldı.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
Mert Hakan'a sezonun şoku

Mert Hakan'a sezonun şoku
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Birileri bu rezilliğe dur desin: Herkesin içinde uygunsuz hareketlerde bulundular

Ulu orta bir rezillik daha
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.