Haberler

Batman'da açan ters laleler doğaya renk kattı

Batman'da açan ters laleler doğaya renk kattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'ın Sason ilçesinde karların erimesiyle açan endemik ters laleler, doğayı renklendirdi.

Batman'ın Sason ilçesinde karların erimesiyle açan endemik ters laleler, doğayı renklendirdi.

İlçenin yüksek kesimlerinde doğal olarak yetişen, halk arasında "ağlayan gelin" veya "hüzün çiçeği" olarak bilinen ters laleler, karların erimesiyle açtı.

Batman'dan farklı meslek gruplarından bir araya gelen grup, ters laleleri görmek için ilçedeki Şillek Yaylası'na çıktı.

Grupta yer alan fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Dr. Enver Küçükkaya, arkadaşlarıyla ters laleleri görmek için geldiklerini söyledi.

Bölgedeki ters lalelerin endemik türler arasında yer aldığını ifade eden Küçükkaya, "Hem doğa yürüyüşü yapmak hem de ters laleleri yerinde görmek için geldik, çünkü bu çiçekler çok kısa sürede kuruyor. Yaklaşık iki haftalık bir yaşam süreleri var. Biz de bu güzelliği kaçırmamak için geldik." dedi.

Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Dr. Mikdat Yıldız da ilçenin doğal güzelliklerinden etkilendiklerini belirterek, doğayla iç içe olmanın insana iyi geldiğini dile getirdi.

Yıldız, "Çiçekleri görmek, onlara dokunmak, onları koklamak insana huzur veriyor. Bunlar Allah'ın sanat eserleridir. Biz de bu güzellikleri görmeye ve faydalanmaya geldik." ifadelerini kullandı.

Matematik öğretmeni Şerif Çelebi ise yaklaşık iki saatlik yürüyüşün ardından ters lalelerin bulunduğu bölgeye ulaştıklarını belirtti.

Kaynak: AA / Metin Özmen
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Bu ayıbı gidermek, Türk siyasetinin boynunun borcudur

Kürsüden çağrı yaptı: Bu ayıbı gidermek Türk siyasetinin borcudur
Alım gücü düşen memur ve emekliye nefes aldıracak zam teklifi

Alım gücü düşen memur ve emekliye nefes aldıracak zam teklifi
Cumhuriyet Savcısına akıl almaz tuzak: 850 bin TL dolandırdılar

Akıl almaz tuzak! Cumhuriyet savcısını 850 bin TL dolandırdılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Muhittin Böcek'in itirafçı ifadesi ortaya çıktı: Oğlumun 1 milyon euro beyanı doğru

CHP'yi sarsacak ifade! Bomba iddiayı Muhittin Böcek doğruladı
Amanda Cerny, son halini merak edenler için fotoğraf paylaştı

Son halini merak edenler için fotoğraf paylaştı
Aziz Yıldırım 500 imzayı 24 saatte topladı

Aziz Yıldırım'a 24 saat yetti
Çanta, cüzdan derken yol kenarında bulduğu şey inanılmaz

Çanta, cüzdan derken yol kenarında bulduğu şey inanılmaz
Muhittin Böcek'in itirafçı ifadesi ortaya çıktı: Oğlumun 1 milyon euro beyanı doğru

CHP'yi sarsacak ifade! Bomba iddiayı Muhittin Böcek doğruladı
En acı an! İlk iş gününde feci şekilde can verdi

En acı an! İlk iş gününde feci şekilde can verdi
7 yıl sonra yeniden çağladı

Mest eden görüntüler! 7 yıl sonra yeniden çağladı