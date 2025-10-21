Batman'da Abartılı Egzoz Kullanan 6 Sürücüye 121 Bin Lira Ceza

Batman'da otomobil ve motosikletlerde abartılı egzoz kullanan 6 sürücüye 121 bin 43 lira para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kentin farklı noktalarında denetim yapıldı.

Denetimlerde, abartılı egzoz kullanan 1 otomobil ve 5 motosiklet sürücüsüne 121 bin 43 lira para cezası kesildi.