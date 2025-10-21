Haberler

Batman'da Abartılı Egzoz Kullanan 6 Sürücüye 121 Bin Lira Ceza

Güncelleme:
Batman'da yapılan trafik denetimlerinde, abartılı egzoz kullanan 1 otomobil ve 5 motosiklet sürücüsüne toplam 121 bin 43 lira para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kentin farklı noktalarında denetim yapıldı.

Denetimlerde, abartılı egzoz kullanan 1 otomobil ve 5 motosiklet sürücüsüne 121 bin 43 lira para cezası kesildi.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
