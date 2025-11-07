Batman'da Abart Egzoz Kullananlara Büyük Ceza

BATMAN'da abart egzoz kullanan 2 otomobil ve 3 motosiklet sürücüsüne toplamda 236 bin 942 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kentin çeşitli noktalarında yapılan uygulamalarda, mevzuata uygun olmayan teknik değişiklikle 'abart egzoz' olarak tabir edilen yüksek sesli egzoz kullanarak çevredekilerin huzurunu bozan 2 otomobil 3 motosiklet sürücüsüne, farklı maddelerden toplamda 236 bin 942 lira ceza uygulandı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,