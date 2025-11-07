Batman'da Abart Egzoz Kullanan Sürücülere 236 Bin Lira Ceza

Batman'da abart egzoz kullandıkları tespit edilen 2 otomobil ve 3 motosiklet sürücüsüne toplam 236 bin 942 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kentin farklı noktalarında yapılan uygulamalar aralıksız sürüyor.

Ekiplerce sürdürülen uygulamalarda 2 otomobil ve 3 motosiklette abart egzoz bulunduğu tespit edildi.

Sürücülere toplam 236 bin 942 lira cezai işlem uygulandı.