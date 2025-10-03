Batman'da 949 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi
Hasankeyf ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda 949 paket gümrük kaçağı sigara ve 5,5 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde 949 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 22 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında uygulama noktasında durdurulan araçlarda arama yapıldı.
Aramada, 5,5 kilogram nargile tütünü ve 949 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel