Batman'da 8,5 kilogram sentetik uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
Batman'da gerçekleştirilen bir uygulamada, çantasında 8 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu bulunan bir kişi tutuklandı. Emniyetin yaptığı açıklamada, gözaltına alınan zanlının hakimlik tarafından tutuklandığı bildirildi.
Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent girişinde gerçekleştirilen uygulamada durumundan şüphelenilen kişinin çantasında arama yapıldı.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / İbrahim Toprak