Batman'da 72 Bin Vatandaş Ücretsiz Sağlık Hizmetinden Faydalandı

Batman Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı sağlık merkezinden 72 bin vatandaş ücretsiz faydalandı.

Belediyeden yapılan açıklamada, merkezde, fizik tedavi, psikoterapi, acil müşahede, mamografi, diyetisyen ve ambulans gibi birçok alandan vatandaşlara ücretsiz sağlık hizmeti verildiği belirtildi.

Vatandaşların sağlık ihtiyaçlarını ücretsiz karşılamaya devam edileceğini kaydedilen açıklamada, 1 Ocak 2022-27 Ağustos 2025 tarihleri arasında 72 bin kişinin ücretsiz sağlık hizmeti aldığı bildirildi.

Vatandaşa yönelik sunulan hizmetin devam edeceği ifade edildi.