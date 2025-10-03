Batman'da 6 Firari Hükümlü Yakalandı
Batman'da çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari hükümlü, jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonlarla yakalandı ve cezaevine gönderildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik 28 Eylül-1 Ekim'de Batman ile Kozluk ve Hasankeyf ilçelerinde operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda haklarında 2 yıl 6 ay ila 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ş, S.G, B.Y, K.T, B.T, ile A.Ö. ekiplerince yakalandı.
Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel