Batman Valisi Canalp, uydu kent alanında inceleme yaptı

Batman Valisi Ekrem Canalp, Zilek Köprüsü bölgesinde hayata geçirilecek uydu kent alanında incelemelerde bulundu.

Canalp ile AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, İl Özel İdaresi tarafından hayata geçirilecek proje alanında incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Canalp, projeler planlanırken tarım alanlarının korunmasına öncelik verildiğini ve nitelikli tarım arazilerine müdahale edilmediğini belirtti.

Uydu kentlerin doğayla iç içe, zemin artı tek katlı, villa tipi ve bahçeli yapılardan oluşacağını ifade eden Canalp, geniş yeşil alanlarla desteklenecek projelerin vatandaşlara huzurlu ve konforlu yaşam alanı sunacağını dile getirdi.

Batman'ın mevcut yerleşim alanının yaklaşık 37 bin dönüm olduğunu söyleyen Canalp, uydu kent projelerinin ise yaklaşık 15 bin dönümlük alanda kurulacağını kaydetti.

Canalp, Türkiye'de aynı anda 5 uydu kent projesini hayata geçiren başka bir ilin bulunmadığını, Batman'ın bu alanda öncü konumda olduğunu kaydetti.

İlde, Amso, Diktepe, Karayün, Zilek ve Kantar bölgelerinde kurulması planlanan uydu kent projesi üzerinde çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.