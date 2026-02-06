Haberler

Batman'da okul kantinlerinde denetim yapıldı

Batman'da okul kantinlerinde denetim yapıldı
Güncelleme:
Batman'da öğrenim gören öğrencilerin sağlıklı beslenmesi amacıyla 47 okul kantininde Zabıta Müdürlüğü tarafından denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde hijyen koşulları, fiyat listesi, ürünlerin son tüketim tarihleri ve ruhsat kontrolleri incelendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin sağlıklı beslenmesine ve alışveriş yapması amacıyla Zabıta Müdürlüğü ekiplerince okul kantinlerinde denetim yapıldı.

47 okul kantininde yapılan denetimlerde, hijyen koşulları, fiyat listesi, ürünlerin son tüketim tarihleri ve ruhsat kontrollerine bakıldı.

Açıklamada, öğrencilerin güvenli ve sağlıklı ortamlarda alışveriş yapabilmesi amacıyla denetimlerin eğitim-öğretim sezonu boyunca düzenli devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
