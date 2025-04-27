Batman'da 42 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı

Batman'da hakkında 42 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, hakkında 42 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü M.Ş.A. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.