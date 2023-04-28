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Batman'da 40 yıllık cami ve minaresi kontrollü olarak yıkıldı

Batman'da 40 yıllık cami ve minaresi kontrollü olarak yıkıldı

Güncel Haberler

Sason ilçesi Orta Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan 40 yıllık Sason Merkez Camisi'nde, kontrollü yıkım çalışmaları başladı. Yıkım çalışmalarında cami minaresi de, alınan güvenlik önlemlerinin ardından halatla kontrollü olarak yıkıldı. Yıkım esnasında bazı kişiler öz çekim yaparken, yıkım anının görüntüleri cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

BATMAN'da 40 yıl önce yapılan cami ve minaresi, yenilenmek üzere kontrollü olarak yıkıldı. Yıkım görüntüleri kameralara yansıdı.

Sason ilçesi Orta Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan 40 yıllık Sason Merkez Camisi'nde, kontrollü yıkım çalışmaları başladı. Yıkım çalışmalarında cami minaresi de, alınan güvenlik önlemlerinin ardından halatla kontrollü olarak yıkıldı. Yıkım esnasında bazı kişiler öz çekim yaparken, yıkım anının görüntüleri cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sayım Özmen - Güncel

Cumhuriyet Caddesi Sason Cami Güncel Haberler

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