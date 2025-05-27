Batman'da "27 Mayıs: Cuntacılık ve Vesayetin Doğuşu" sergisi açıldı

Batman'da '27 Mayıs: Cuntacılık ve Vesayetin Doğuşu' sergisi açıldı
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AK Parti Batman İl Başkanlığı tarafından 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümü dolayısıyla "27 Mayıs: Cuntacılık ve Vesayetin Doğuşu" sergisi ziyarete açıldı.

Ak Parti Batman İl Başkanlığı tarafından 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümü dolayısıyla "27 Mayıs: Cuntacılık ve Vesayetin Doğuşu" sergisi ziyarete açıldı.

Atatürk Parkı önünde 27 Mayıs 1960 darbesini anlatan serginin açılışında basın açıklamasını okuyan AK Parti Batman İl Başkan Yardımcısı Rıfat Mahmut Ekmen, 27 Mayıs 1960 darbesinin Türkiye'nin demokratik tarihinde kara bir leke olduğu belirtti.

İdam edilen dönemin Başbakanı Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'a Allah'tan rahmet dileyen Ekmen, "Darbeci zihniyetin doğuşunu ve vesayet mekanizmalarının kurgulanmasını temsil eden 27 Mayıs, sadece bir tarih değil, milletin iradesine karşı kurulmuş sistemli bir kumpastır." ifadelerini kullandı.

Ekmen, 14 Mayıs 1950 seçimleriyle iktidara gelen Demokrat Parti'nin ekonomik ve demokratik alanlardaki atılımlarının vesayetçi çevreleri rahatsız ettiğini dile getirdi.

Vesayetçi yapıların büyük ölçüde tasfiye edildiği ancak bu zihniyetin farklı biçimlerde yaşamaya devam ettiği vurgulayan Ekmen, şöyle konuştu:

"Bu milletin bir dakikasını bile vesayetçilere feda etmeyeceğiz. AK Parti olarak, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, adalet, kalkınma ve demokrasi mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

Açıklamaya, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, partinin il yönetim kurulu üyeleri, gençlik ve kadın kolları ve partililer katıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Işık - Güncel
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