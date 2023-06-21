Batman'da 2 işyerine düzenlenen operasyonda 246 bin litre kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Batman'da 246 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

BATMAN Batman'da 2 işyerine düzenlenen operasyonda 246 bin litre kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Kısmet Mahallesi'nde bulunan 2 işyerine eş zamanlı baskın düzenlendi. Ekiplerce yapılan operasyonda 246 bin litre kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.