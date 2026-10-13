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Batman'da 2 zanlı, üst aramasında uyuşturucu ele geçirilmesiyle tutuklandı

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Batman'da 2 zanlı, üst aramasında uyuşturucu ele geçirilmesiyle tutuklandı
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Batman Valiliği'ne göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekiplerince farklı zamanlarda şüphe üzerine durdurulan 2 kişinin üst aramasında eroin ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürülen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Batman'da üzerlerinde uyuşturucu bulunan 2 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda, farklı zamanlarda şüphe üzerine durdurulan 2 kişinin üst aramalarında bir miktar eroin ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.???????

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürülen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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