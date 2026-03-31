Batman'da market aracında kaçak sigara ele geçirildi
Batman'da polis ekipleri, durdurulan bir market aracında yapılan aramada 17 bin 600 paket kaçak sigara ve 135 elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında, Bismil- Batman yolu üzerinde durdurulan market aracında arama yapıldı. Aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 17 bin 600 paket sigara ile 135 elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
