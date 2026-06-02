Batman'da 15 firari hükümlü yakalandı
Batman'da haklarında 1 ila 10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 firari hükümlü, jandarma operasyonuyla yakalanarak cezaevine gönderildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından sürdürülen planlı faaliyetler kapsamında 14 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında haklarında çeşitli suçlardan 1 ila 10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanması için çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda kent merkezi ve ilçelerde 15 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / İbrahim Toprak