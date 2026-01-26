Haberler

Batman Cumhuriyet Başsavcısı Eroğlu, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
Batman Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları inceledi ve tercihlerini belirtti.

Batman Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Eroğlu, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafı inceledi.

Eroğlu, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın " Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı", "Portre"de Mehmet Aslan'ın " Hayat siyah beyaz" fotoğraflarını seçti.

"Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında" fotoğrafını oylayan Eroğlu, "Spor"da Bünyamin Çelik'in " Statların dili", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük Hayat"da ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Umut" karelerine oy verdi.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

