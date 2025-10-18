Haberler

Batman Çayı'nda Erkek Cesedi Bulundu

Güncelleme:
Batman Çayı'nda İkiztepe mevkisinde hareketsiz yatan bir erkeğin cesedi bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi, cesedin 57 yaşındaki Kadri N'ye ait olduğu belirlendi.

İkiztepe mevkisinde çayda hareketsiz duran bir kişinin olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis, AFAD ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kıyıda hareketsiz yatan kişinin öldüğünü tespit etti.

Yapılan kontrollerde Kadri N'ye (57) ait olduğunu belirlenen ceset, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
500
