Batman Belediyesinden Tekstil İşçilerine Yangın Eğitimi

Batman Belediyesince tekstil işçilerine yangın eğitimi verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Müdürlüğünce işletmelerde doğru yangın söndürülmesi, ilk müdahale ve tahliyenin yapılması amacıyla çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, Fatih Mahallesi'nde faaliyet yürüten bir tekstil fabrikası personeline yönelik yangın eğitimi düzenlendi.

80 personelin katıldığı eğitimde, acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması ve yangınla mücadele hakkında bilgilendirme yapıldı.