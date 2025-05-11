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Batman Belediyesi'nden Sinek Şikayetlerine Yanıt

Batman Belediyesi'nden Sinek Şikayetlerine Yanıt
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Batman Belediyesi, sinek ve sivrisinek artışına yönelik şikayetlerin buğday biti gibi tarımsal haşerelerden kaynaklandığını açıkladı. İlaçlama çalışmalarının devam ettiğini belirten belediye, çiftçilere uygun sulama yöntemlerini önerdi.

Batman Belediyesi vatandaşların "sinek ve sivrisinek" artışına yönelik şikayeti üzerine konuya ilişkin açıklama yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Batman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yıl boyunca kent genelinde ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

Son günlerde vatandaşların "sinek ve sivrisinek" artışına yönelik şikayetleri olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu durumun sanıldığı gibi sivrisinek değil, buğday biti, güve ve cüce ağustos böceği gibi tarımsal haşerelerden kaynaklanıyor. Özellikle mısır tarlalarında yoğun şekilde görülen haşereler zirai mücadele kapsamında değerlendirilmesi gerekiyor. Bu tür zararlılar ilaçlama programımızda yer almamaktadır. Buğday biti, güve ve cüce ağustos böceği gibi tarım kaynaklı haşereler, sinek ya da sivrisinekle karıştırılmaması gerekir."

Mısır tarlalarında hala yaygın olarak vahşi sulama yönteminin uygulandığı dikkat çekilen açıklamada, "Bu yöntem yasak olmasına rağmen bölgede kullanılmaya devam ediyor. Vahşi sulamanın bataklık ve larva alanlarının oluşmasına neden oluyor. Çiftçilere, vahşi sulama yerine damla sulama sistemini kullanmaları ya da haftada iki gün planlı sulama yapmaları önerildi." denildi.

Kaynak: AA / Ahmet Işık - Güncel
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