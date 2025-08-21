Batman Belediyesi'nden İzinsiz Hafriyat Dökümüne Sıkı Denetim

Batman Belediyesince, kentte mevzuata aykırı hafriyat dökümü yaptığı tespit edilen kişi ve firmalara toplam 450 bin lira idari para cezası uygulandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve mücavir alanlarda izinsiz hafriyat dökümüne karşı denetim gerçekleştirdi.

Yapılan denetimlerde ele geçirilen yaklaşık 160 bin metreküp hafriyat atığı çevreye zarar verilmeden bertaraf edildi.

Kişi ve firmalar hakkında yasal işlem başlatıldı ve toplam 450 bin lira idari para cezası uygulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kentin farklı noktalarına kaçak şekilde dökülen inşaat atıklarının çevre ve görüntü kirliliğine yol açıyor. Kentimiz geniş bir alana yayılmış durumda. Bu nedenle bazı apartman, iş yeri ve inşaatlardan çıkan hafriyatların boş alanlara gelişigüzel bırakıldığı görülüyor. Bunun önüne geçmek amacıyla belediyemizin ilgili birimleriyle koordineli şekilde denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz."