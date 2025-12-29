Haberler

Batman Belediyesi karla mücadele çalışmaları sürdürüyor

Güncelleme:
Batman'da etkili olan kar yağışı sonrası belediye ekipleri, günlük yaşamın aksamaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına hız verdi.

Batman Belediyesi, kentte etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle günlük yaşamın aksamaması için karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri, kent genelinde ulaşımın güvenli ve kesintisiz sağlanması amacıyla yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda, ana arterler, trafiğin yoğun olduğu güzergahlar, hastane, okul ve kamu kurumları ile yayaların yoğun olarak kullandığı cadde ve bulvarlarda çalışmalara öncelik veriliyor.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
