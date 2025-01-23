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Batman Belediyesi Gündelik 40 Bin Ekmek Dağıtıyor

Batman Belediyesi Gündelik 40 Bin Ekmek Dağıtıyor
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Batman Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere günlük 40 bin ekmek dağıtmakta. 45 mahallede 36 ekmek dağıtım noktasında, 7 bin 779 aileye ücretsiz ekmek yardımı yapıldığı belirtildi. Sosyal sorumluluk kapsamında başlatılan bu yardım çalışmaları devam ediyor.

Batman Belediyesi günlük 40 bin ekmeği ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz dağıtıyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, kent genelinde 45 mahalledeki 36 ekmek dağıtım noktasından ihtiyaç sahibi 7 bin 779 aileye günlük 40 bin ekmeğin ücretsiz dağıtıldığı belirtildi.

Sosyal sorumluluk çerçevesinde başlatılan ücretsiz ekmek yardım çalışmalarının yeni dönemde de sürdürüldüğü ifade edilen açıklamada, Körük, Şirinevler, Petrolkent ve Çamlıca mahallelerinde yeni ekmek büfesi kazandırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, ekmek dağıtım büfe sayısının bu kapsamda 31'den 36'ya yükseltildiği bildirildi.

Kaynak: AA / Fahrettin Turğut - Güncel
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