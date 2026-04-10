Haberler

Batman Barajı'nda kontrollü su tahliyesi yapılacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'da etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle Batman Barajı'nda kontrollü su tahliyesi yapılacağı açıklandı. Yerel valilik, su seviyesindeki artış nedeniyle vatandaşların tedbir alması gerektiğini vurguladı.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte son günlerde etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle Batman Barajı'na gelen su akımlarında artış meydana geldiği bildirildi.

Bu kapsamda, barajın işletme esasları doğrultusunda kontrollü olarak su tahliye işlemlerinin gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tahliye süresince Batman Çayı'nın su seviyesinde artış yaşanacağından çay yatağı ve çevresinde bulunan yerleşim birimleri, tarım alanları ve iş yerlerinin gerekli tedbirleri almaları büyük önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından çay yatağına yaklaşmamaları, su seviyesindeki ani yükselmelere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

Kaynak: AA / Şahin Seçen
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

