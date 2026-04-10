Batman Barajı'nda kontrollü su tahliyesi yapılacak

Batman'da son günlerde etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle Batman Barajı'nda kontrollü su tahliyesi gerçekleştirilecek.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte son günlerde etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle Batman Barajı'na gelen su akımlarında artış meydana geldiği bildirildi.

Bu kapsamda, barajın işletme esasları doğrultusunda kontrollü olarak su tahliye işlemlerinin gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tahliye süresince Batman Çayı'nın su seviyesinde artış yaşanacağından çay yatağı ve çevresinde bulunan yerleşim birimleri, tarım alanları ve iş yerlerinin gerekli tedbirleri almaları büyük önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından çay yatağına yaklaşmamaları, su seviyesindeki ani yükselmelere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."