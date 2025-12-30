Haberler

Batman'da Kar Yağışı Sonrası Beyaza Büründü

Güncelleme:
Batman'da yoğun kar yağışı sonrası şehir merkezi beyaza büründü. Valilik, dron ile kenti havadan görüntüledi. Ayrıca, kar nedeniyle mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı.

BATMAN'da kar yağışı sonrası beyaza bürünen kent merkezi, dronla görüntülendi.

Batman'da dün sabah saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı ile birlikte kent merkezi beyaza büründü. Yağışın ardından Batman Valiliği, beyaz örtü altındaki kenti dronla görüntüledi. Batmanlıların kar sevinci, dron kamerasına yansıdı. Gercüş ilçesine bağlı Kantar köyü mevkisinde de kar ve tipi nedeniyle araçlarında mahsur kalan 5 kişi, İlçe Özel İdare'den yardım istedi. İlçe Özel İdare'ye ait iş makinesiyle bölgeye gelen ekip, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından mahsur kalanları kurtardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
