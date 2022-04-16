Batı ve iç kesimlerde toz taşınımı uyarısı

Türkiye'nin batı ve iç kesimlerine yarın Afrika üzerinden toz taşınımı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Afrika üzerinden toz taşınımı gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Pazartesi günü iç ve kuzey kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esecek rüzgarla birlikte yer yer toz savrulması da bekleniyor.???????

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