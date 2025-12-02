Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği, azınlık eğitiminde tarihi bir rol üstlendiğini vurguladı

Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği (BTTÖB), azınlık çocuklarının eğitimine yön verme konusunda tarihi bir rol üstlendiğini vurgulayarak, hedefinin her zaman "düşünen, sorgulayan ve çağdaş bireyler yetiştirmek" olduğunu kaydetti.

Birlik, 2 Aralık 1983'te kapatılmasının yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı açıklamada, kuruluş amacını, yıllar içinde yürüttüğü faaliyetleri, kapatılma sürecini ve azınlık eğitimine katkılarının altını çizdi.

Açıklamada birliğin, 1936 yılında öğretmenler arasında mesleki dayanışmayı güçlendirmek amacıyla kurulduğu ve uzun yıllar boyunca yayımladığı "Birlik" ve "Öğretmen" dergileriyle azınlık kültürüne önemli katkılar sunduğu belirtildi.

Birliğin çocukların eğitimine yön verme konusunda tarihi bir rol üstlendiği vurgulanan açıklamada, hedefinin her zaman "düşünen, sorgulayan ve çağdaş bireyler yetiştirmek" olduğu kaydedildi.

Çocukların ana dilleri ve kültürleri içinde özgüvenle yetişmesine katkı sağlamanın temel amaçlardan biri olduğu ifade edilen açıklamada, 1967 cunta döneminden itibaren devletin "Türk" kimliğine yönelik yaklaşımının değiştiği, 1983'te ise isminde "Türk" geçen tüm derneklerin kapatıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanından iki hafta sonra, 2 Aralık 1983'te dernek tabelasının sabahın erken saatlerinde sökülmesinin "tesadüf mü, yoksa planlı bir uygulama mı" olduğunun hala bilinmediği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca son yıllarda bazı etnik derneklere devlet tarafından gösterilen ilgiye dikkat çekilerek, "Geçmişte ve bugün bizim etnik kimliğimize duyulan alerji, günümüzde mantar gibi çoğalan bazı etnik dernekler için geçerli değil. Ne hikmetse devletimiz tarafından pek sevilir ve desteklenir oldular. Birliğin tabelasını sökmekle etnik kimlik tayin olunmaz. Çünkü gerçek tabela gönüldedir. Gönül sökülmedikçe kimlik yaşar." ifadelerine yer verildi.

Kapatılan dernekler ve AİHM kararları

1927'de kurulan İskeçe Türk Birliği (İTB) 1928'de kurulan Gümülcine Türk Gençler Birliği (GTGB) ve 1936'da kurulan Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği (BTTÖB), adlarında Türk ifadesi geçtiği, Batı Trakya'daki azınlığın Lozan Antlaşması'nda "Türk" değil "Müslüman" olarak tanımlandığı iddiasıyla 1980'li yıllarda kapatılmıştı.

Bir dönem azınlık okulları tabelalarında ve karnelerinde bulunan "Türk" ifadesi, Yunanistan tarafından görmezden gelinirken bu tarihten sonra "Türk" ismi taşıyan derneklere resmi statüde faaliyet izni verilmemişti.

Kuruluşları reddedilen Meriç İli Azınlık Gençleri Derneği ve Rodop İli Türk Kadınları Kültür Derneği, kapatılan İTB ile birlikte konuyu 2005'te AİHM'ye taşımıştı. Mahkeme, 2007 ve 2008 tarihli kararlarında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) toplanma ve örgütlenme özgürlüğüne ilişkin 11. maddesinin ihlal edildiğine hükmetmişti.

Öte yandan Yunan mahkemelerinin, AİHM kararlarının adaptasyonuna yönelik yasal düzenlemesi, muhalefet partilerinin itirazı üzerine, "Milli güvenlik söz konusu olduğunda karar uygulanmayabilir." ifadesi eklenerek, 2017'de Yunan Parlamentosu'nda onaylanmıştı.

Yunanistan, Batı Trakya'daki Türk azınlık tarafından kurulan bazı derneklerin faaliyetlerine, Türklerin etnik azınlık olduğu görüşünü savunmak amacıyla kuruldukları iddiasıyla izin vermemiş ve kapatmıştı.