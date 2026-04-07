Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulunun görev dağılımında değişikliğe gidildi

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu (BTTADK) görev dağılımında değişikliğe gitti.

Danışma Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 6 Nisan 2026 Pazartesi günü düzenlenen toplantıda oybirliğiyle alınan kararlar doğrultusunda, Kurul Başkanlığına yeniden İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa getirildi.

İskeçe'den sorumlu başkan yardımcılığını Mustafçova Belediye Başkanı Ahmet Kurt, Gümülcine'den sorumlu başkan yardımcılığını ise Yassıköy Belediye Başkanı Caner İmam üstlendi.

Gümülcine Türk Gençler Birliği Başkanı Sedat Hasan ise kurulun genel sekreteri olarak belirlendi.

Alınan kararların bir yıl süreyle geçerli olacağı ve yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girdiği belirtildi.

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu (BTTADK), Batı Trakya'daki Türk azınlığın dini, eğitim ve vakıf gibi temel konularında ortak tutum belirlemek amacıyla oluşturulan ve azınlık kurumları arasında koordinasyonu sağlayan bir üst yapı olarak faaliyet gösteriyor.

Seçilmiş müftüler, milletvekilleri, belediye başkanları ve çeşitli azınlık kurumlarının temsilcilerinden oluşan kurul, Yunanistan tarafından resmi bir kurum olarak tanınmasa da azınlık içinde geniş ölçüde temsil kabiliyeti bulunan bir danışma organı niteliği taşıyor.

BTTADK, özellikle müftülük sorunu, eğitim hakları ve vakıf yönetimi gibi başlıklarda aldığı kararlar ve yaptığı açıklamalarla Batı Trakya Türk toplumunun ortak görüşünü yansıtan başlıca platformlardan biri olarak öne çıkıyor.